2026 жылғы қаңтарда қазақстандықтар неше күн демалады
Қаңтар айында қазақстандықтар екі мерекені атап өтеді – Жаңа жыл мен православ Рождествосы, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандықтар Жаңа жылды 31 желтоқсанда қарсы алады, бұл күн – жұмыс күні. Ал 1 және 2 қаңтар – мерекелік күндер. Сонымен қатар, 3 және 4 қаңтар сенбі мен жексенбіге сәйкес келеді.
Осылайша:
- Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтарды төрт күндік демалыс күтіп тұр – 1, 2, 3 және 4 қаңтар.
- Алты күндік жұмыс аптасында – үш күн демалыс болады.
5 және 6 қаңтар – жұмыс күндері, ал 7 қаңтар православ Рождествосына байланысты қосымша демалыс күні болып белгіленген.
Нәтижесінде, 2026 жылғы қаңтарда бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтарды бес мерекелік күн және қосымша жеті демалыс күні күтеді.
