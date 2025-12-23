#Халық заңгері
Қоғам

2026 жылғы қаңтарда қазақстандықтар неше күн демалады

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Қаңтар айында қазақстандықтар екі мерекені атап өтеді – Жаңа жыл мен православ Рождествосы, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандықтар Жаңа жылды 31 желтоқсанда қарсы алады, бұл күн – жұмыс күні. Ал 1 және 2 қаңтар – мерекелік күндер. Сонымен қатар, 3 және 4 қаңтар сенбі мен жексенбіге сәйкес келеді.

Осылайша:

  • Бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтарды төрт күндік демалыс күтіп тұр – 1, 2, 3 және 4 қаңтар.
  • Алты күндік жұмыс аптасында – үш күн демалыс болады.

5 және 6 қаңтар – жұмыс күндері, ал 7 қаңтар православ Рождествосына байланысты қосымша демалыс күні болып белгіленген.

Нәтижесінде, 2026 жылғы қаңтарда бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтарды бес мерекелік күн және қосымша жеті демалыс күні күтеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
