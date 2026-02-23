#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Қоғам

Көп мөлшерде қымыз ішіп, көлік тізгіндеген ЖСО палатасы басшысы қамауға алынды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 16:50 Фото: Zakon.kz
Павлодар облыстық жеке сот орындаушылары (ЖСО) палатасының басшысы Даурен Исабеков мас күйінде көлік жүргізгені үшін жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 21 ақпан күні таңғы сағат 05:00 шамасында Hyundai Santa Fe автокөлігін басқарып келе жатқанда тоқтатылған. Тексеру барысында жүргізушінің алкогольдік масаң күйде екені анықталған.

Ол кінәсін мойындап, көп мөлшерде қымыз ішкенін айтқан.

"Даурен Исабеков Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылды. Нәтижесінде, 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынып, 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылды",- делінген Павлодар қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі сот шешімінде.

Бұған дейін Жаңаөзенде өндірістік құбырларды ұрлау дерегі бойынша күдіктілер құрықталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мас күйінде көлік жүргізген Қостанай облыстық ауруханасының бас дәрігері жазаланды
19:21, 25 маусым 2025
Мас күйінде көлік жүргізген Қостанай облыстық ауруханасының бас дәрігері жазаланды
Ақмола облысында әкім орынбасары мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынды
19:24, 12 ақпан 2024
Ақмола облысында әкім орынбасары мас күйінде көлік жүргізгені үшін қамауға алынды
Алматыда "қымыз ішіп" көлік басқаратын жүргізушілер көбейген - ұлттық сусын ішімдікке жата ма
16:04, 22 қаңтар 2026
Алматыда "қымыз ішіп" көлік басқаратын жүргізушілер көбейген - ұлттық сусын ішімдікке жата ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: