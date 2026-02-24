Алматыда жеңіл көлікті тізгіндеген бозбала жүк көлігімен соқтығысып қаза тапты
Апат Рыскұлов даңғылы мен Бұқтырма көшесі аралығында, "Сокол" жанармай бекетінің қасында болды. Қақтығысқа Mercedes-Benz Actros жүк көлігі мен Mazda 626 жеңіл көлігі ұшырасқан.
Сурет: Zakon.kz
Жүк көлігі жүргізушісінің айтуынша, ол солтүстік бағытта Құлжа тасжолы бойымен қозғалып келе жатқан. Бір сәтте қарсы бағыттағы жолдан жоғары жылдамдықпен келе жатқан Mazda көлігінің өзіне тікелей шыққанын көрген.
Сурет: Zakon.kz
Actros жүргізушісінің айтуынша, ол қақтығысқа жол бермеуге тырысқан, алайда Mazda көлігінің жүргізушісі жылдамдықты азайтпай, траекториясын өзгертпеген. Соның салдарынан бетпе-бет соқтығыс орын алған.
Сурет: Zakon.kz
Жеңіл көліктің жүргізушісі көлікте қысылып қалған. Жедел жәрдем қызметкерлері келгенде оның қайтыс болғанын тіркеді. Төтенше жағдай қызметінің қызметкерлері зардап шеккеннің денесін көліктен шығарды.
Сурет: Zakon.kz
Жол-көлік апаты орнында полиция барлық жағдайды анықтап жатыр. Қаза болған жүргізуші – 2006 жылғы туған жас жігіт.
Сурет: Zakon.kz
Апаттан кейін Құлжа тасжолында екі бағытта да көлік кептелісі пайда болды.
