"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ платформасын енгізу қызметінің құны бекітілді
Фото: freepik
2026 жылғы 19 ақпандағы Ақылды жасанды интеллект және цифрлық даму министрінің міндетін атқарушысының бұйрығымен "Бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау, дамыту және пайдалану платформасын енгізу" қызметінің құны бекітілді.
Бұл қызметті "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ жүзеге асырады.
Бұйрыққа сәйкес, платформаны енгізу қызметінің құны бір бірлік үшін айына 451 258 302 теңгені құрайды, ҚҚС есепке алынбайды.
Бұйрық 2026 жылғы 7 наурыздан бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript