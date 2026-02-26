Жолдағы қауіпсіздік: Қостанайда ата-аналар мен оқушыларға түсіндіру жұмыстары жүргізілді
Полиция қызметкерлері ата-аналар мен балалар арасында жол-көлік оқиғаларының алдын алуға бағытталған профилактикалық түсіндіру жұмысын жүргізді
Кездесу барысында ата-аналарға балаларды күнделікті бақылаудың маңызы, оларды жол қозғалысы ережелеріне үйрету және қауіпсіз мінез-құлықтың жеке үлгісін көрсету қажеттігі еске салынды.
Полицейлер жолдағы дұрыс дағдылардың бала бойында ең алдымен отбасы арқылы қалыптасатынын атап өтті.
Балаларға жолдың жүру бөлігінен өту ережелері мен жол жиегінде өзін ұстау тәртібі түсіндірілді.
Іс-шара соңында оқушыларға жол қозғалысы ережелеріне арналған тақырыптық боямақтар мен жарық шағылыстырғыш жапсырмалар таратылды, ал ата-аналарға профилактикалық жадынамалар берілді.
Полиция ересектерді бейжай қалмауға шақырады: баланың қауіпсіздігі — әр ата-ананың күнделікті жауапкершілігі.
