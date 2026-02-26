#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
501.26
590.38
6.54
Қоғам

Кредиттік төлемдер бойынша кейінге қалдыру мыңнан астам сарбазға уақытылы жүргізілмеген

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 10:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бас әскери прокуратура мерзімді әскери қызметшілердің әскери қызмет өткеру кезеңіндегі кредиттік міндеттемелеріне қатысты жаппай құқықбұзушылықты анықтады. Бұл туралы ведомствоның 2026 жылғы 25 ақпандағы мәлімдемесінен белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олардың мәліметінше, мыңнан астам сарбазға кредиттік төлемдер бойынша кейінге қалдыруды рәсімдеу уақыты жүргізілмеген. Бұл мерзімді әскери қызметке шақырылған азаматтар туралы мәліметтер алмасу мәселесінде мемлекеттік органдар мен банк ұйымдары арасында тиісті өзара іс-қимылдың болмауына байланысты орын алған.

"Әскери прокурорлардың араласуынан кейін мерзімді әскери қызметшілердің құқықтары қалпына келтіріліп, 300 млн теңгеден астам сомаға кредиттік міндеттемелерді орындау мерзімі кейінге қалдырылды",- делінген ақпаратта.

Қадағалау актісі негізінде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тарапынан банктермен, микроқаржы ұйымдарымен және коллекторлық агенттіктермен әскери қызметшілердің құқықтарын бұлжытпай сақтау бойынша тиісті жұмыс жүргізілгені атап өтілді.

Бұған дейін Петропавлда 15 жастағы оқушы мектепке "шабуылдамақ" болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда танымал автобус бағыты 26 ақпаннан бастап қозғалыс сызбасын өзгертеді
10:44, Бүгін
Алматыда танымал автобус бағыты 26 ақпаннан бастап қозғалыс сызбасын өзгертеді
Әскери қызметшілердің кредиті бойынша төлемді кейінге қалдыру: нені білу керек
17:31, 05 желтоқсан 2025
Әскери қызметшілердің кредиті бойынша төлемді кейінге қалдыру: нені білу керек
Әскери қызметкердің несиесі бойынша міндеттемесін орындауды кейінге шегеруі жайлы не білеміз
18:23, 06 мамыр 2025
Әскери қызметкердің несиесі бойынша міндеттемесін орындауды кейінге шегеруі жайлы не білеміз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
11:54, Бүгін
Один гол решил исход противостояния "Окжетпеса" и клуба из Кыргызстана на УТС в Турции
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
11:44, Бүгін
Появились плохие новости для казахстанских поклонников Шайдорова
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
11:36, Бүгін
Стали известны соперники чемпиона Исламиады на престижном турнире
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
11:22, Бүгін
Как Казахстан помогает "обойти" дисквалификацию Жанибека Алимханулы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: