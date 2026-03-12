Жаңа Ата Заң жобасын нағыз Халық Конституциясы деп нық сеніммен айта аламыз – Тоқаев
Оның айтуынша, сол кезеңде мұндай шешім орынды болды, себебі ел егемендігін енді алған уақытта заң шығару жүйесін қалыптастыру және мемлекеттік институттарды нығайту қажет еді.
Президент қолданыстағы Конституцияны сынға алудың қажеті жоқ екенін айтты. Бұл құжат Қазақстан мемлекетінің іргесін бекемдеуге және елдің тұрақты дамуына оң ықпал етті. Сонымен қатар Тоқаев Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи еңбегін ұмытпау керектігін де атап өтті.
Президенттің айтуынша, қазіргі қоғамда "Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін" деген қағидаттың маңызы артып келеді. Сондықтан жаңа Конституцияда осы ұстаным айқын көрініс табады. Ата заңда адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауға арналған ең үлкен бөлім – 30 баптан тұрады. Бұл Конституцияның шамамен үштен бір бөлігі. Ал Президентке арналған бөлім небәрі 10 баптан ғана тұрады.
Тоқаевтың сөзінше, азаматтардың құқықтарына қатысты көптеген нормалар жаңартылып, олардың маңызы күшейтілген. Сонымен қатар елдің тарихи-мәдени мұрасын, отбасылық және адами құндылықтарды сақтау мәселесі Конституция деңгейінде нақты айқындалған.
"Бұл – халқымыздың ажырамас құқығы. Ешбір саясаткердің, қоғам белсендісінің немесе шетелдік және отандық үкіметтік емес ұйымдардың бұған күмән келтіруіне немесе сынауына жол бермейміз", – деді Президент.
Мемлекет басшысы халықтың басым бөлігі отбасы институтын қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты қолдайтынын атап өтті. Оның айтуынша, отбасы – ұлттың жаңа қасиеттерін қалыптастырып, адал азамат тәрбиелейтін негізгі орта.
Президенттің пікірінше, азаматтардың мүддесін қорғау – мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. Бұл мәселе елдің егемендігі мен ұлттың болашағына тікелей байланысты.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституция жобасы адам құқықтары мен бостандықтарын қорғауды ең жоғары деңгейге көтеретінін айтты. Оның сөзінше, Негізгі заң жобасында азаматтың өмірінің барлық кезеңі қамтылған.
Президенттің айтуынша, құжатта адамның дүниеге келген сәтінен бастап бастауыш және орта білім алу құқығы, отбасы құруы, сондай-ақ кәмелетке толған балалардың еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасау міндеті нақты көрсетілген.
Тоқаев жаңа Конституция жобасын азаматтармен адами қарым-қатынас орнатудың жарқын көрінісі деп бағалады. Оның пікірінше, бұрын әлеуметтік қиял сияқты көрінген кейбір нормалар бүгінде нақты құқықтық нормаға айналып отыр.
Мысалы, қолданыстағы Конституцияда азаматтың мемлекетке келтіретін зияны туралы айтылса, жаңа Ата заң жобасында мемлекет азаматқа келтірген зиян үшін жауап беретін норма енгізілген. Бұл нормаға сәйкес, әр адам мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғаның заңсыз әрекетінен келген зиянды мемлекеттен өндіріп алуға құқылы болады.
Президент бұл қағидатты "Мемлекет Конституциясы адам конституциясын бұзбайтындай болуға тиіс" деген ұлағатты сөзбен сипаттады. Оның айтуынша, бұл ұстаным Қазақстан азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың жаңа тәсілін айқындайды.
Сонымен қатар Тоқаев заң мен тәртіп үстемдігі мемлекеттік идеологияның негізгі қағидатына айналуы тиіс екенін ерекше атап өтті. Президенттің пікірінше, бұл қағидатты толық түсініп, ұлттық санаға сіңірмейінше, қазақ мемлекеттігінің нығаюы туралы айту мүмкін емес.