#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Сыр өңірі жаңа Конституция бойынша өз таңдауын жасайтын күнге дайын

Нұрлыбек Нәлібаев, Қызылорда облысының әкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 11:15 Сурет: gov.kz
Жыл басында Қызылордада өткен Ұлттық құрылтай елімізде ауқымды өзгерістер мен түбегейлі реформалардың бастамасы болғаны белгілі. Сол жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы ұсынған Конституциялық реформаны қоғам жан-жақты талқылады.

Біртұтас Қазақстан халқының арман-аңсары мен мақсат-мүддесі кеңінен қамтылған жаңа Конституция жобасы республикалық референдумға шығарылады. Әр азамат өз таңдауын жасауға дайын болуы қажет.

"Алдағы жексенбіде қастерлі Отанымыздың егемендігі мен тәуелсіздігін сақтау, аумақтық тұтастығын бекіту, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, еліміздің тыныштығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған маңызды қадам жасаймыз". Нұрлыбек Нәлібаев, Қызылорда облысының әкімі

Жаңа Конституция "Адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін" қағидатына негізделген және халық таңдауы арқылы түпкілікті бекітіледі.

"Конституцияға қатысты түпкілікті шешім халық таңдауына сүйеніп қабылданады. Бұған дейінгі саяси реформалар кезінде Сыр жұртшылығы береке-бірліктің, тату тірліктің үлгісін көрсетіп белсенділік танытқан болатын." Нұрлыбек Нәлібаев, Қызылорда облысының әкімі

Нәлібаев Нұрлыбек бұған дейінгі саяси реформалар кезінде Сыр жұртшылығы береке-бірліктің, татулық пен өзара түсіністіктің үлгісін көрсеткенін атап өтті.

"Бұл жолы да жерлестеріміз жаңғырудың жаңа кезеңінің мәнін терең түсініп, өз көзқарасын білдіруде үлгілі жолды жалғастырады деп сенемін", – деді әкім.

Әкімнің пікірінше, азаматтардың бойындағы отаншылдық пен жауапкершілік – елдің жарқын болашағы, берік бірлігі мен мызғымас тұтастығының кепілі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Олжас Бектенов: Құрылтайдағы президенттің тапсырмалары бойынша әр министр мен әкімнен нақты нәтиже қажет
10:57, 21 қаңтар 2026
Олжас Бектенов: Құрылтайдағы президенттің тапсырмалары бойынша әр министр мен әкімнен нақты нәтиже қажет
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
12:58, 24 қазан 2025
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент: Реформа парламенттің құзыреті мен беделін арттырады
13:23, 24 қазан 2025
Президент: Реформа парламенттің құзыреті мен беделін арттырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: