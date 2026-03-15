ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова өз таңдауын жасады
Сурет: ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
ҚР Оқу-ағарту министрі Қазақстанның жаңа Ата заңын қабылдауға арналған жалпыұлттық референдумға қатысып, азаматтық міндетін орындады.
Ведомство басшысы елордадағы Д. Қонаев атындағы №66 мектеп-лицейде ашылған №130 сайлау учаскесінде дауыс берді.
Бұған дейін премьер-министр Олжас Бектенов ҚР жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі референдумда дауыс бергенін жазғанбыз.
