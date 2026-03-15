Қоғам

Наурыз қарсаңында Қостанайдағы сайлау учаскесінде Қыдыр ата дауыс берді

Қостанай қаласындағы сайлау учаскелерінің бірінде ерекше оқиға болды. Береке мен молшылықтың символы саналатын Қыдыр ата тұрғындарға бата беріп, кейін өзі де дауыс беруге қатысты., сурет - Zakon.kz жаңалық 15.03.2026 12:26 Сурет: Қостанай облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қостанай қаласындағы сайлау учаскелерінің бірінде ерекше оқиға болды. Береке мен молшылықтың символы саналатын Қыдыр ата тұрғындарға бата беріп, кейін өзі де дауыс беруге қатысты.

Батасында Қыдыр ата жиналған жұртқа денсаулық, бақыт, молшылық пен бірлік тіледі:

"Наурыз береке мен молшылық әкелсін, отбасыларыңыз аман болсын, ел бірлігі нығая берсін!"

Осыдан кейін Наурыздың символы саналатын Қыдыр ата сайлау учаскесінде дауыс беріп, азаматтық белсенділіктің үлгісін көрсетті.

Тұрғындар Қыдыр атаны қызығушылықпен қарсы алып, онымен суретке түсіп, әсерлерімен бөлісті. Мереке символының келуі учаскеге Наурызға тән ерекше көңіл күй сыйлап, қазақ халқының бай мәдени дәстүрлерін еске салды.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, Қыдыр атаның дауыс беруге қатысуы халықтық мәдениет пен азаматтық белсенділіктің үйлесімін білдіретін жарқын символға айналып, мерекенің негізгі құндылықтарын – жаңару, бірлік және ізгі тілектерді айқындай түсті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Дауыс беру үшін аспаннан түсті: Өскеменде референдумға әуе шарымен және парапланмен ұшып келген
Алматыдағы сайлау учаскесінде неге сайлауға дейін бюллетеньдерді "ашып" тастаған
18:22, 17 наурыз 2023
Боксшы Назым Қызайбай қазақстандықтарға үндеу жасады
09:44, 06 қазан 2024
Казахстан или Узбекистан: кто выступил круче в финалах Futures Cup в Бангкоке
16:31, Бүгін
Супертяжи из Казахстана и Узбекистана определили лучшего на Futures Cup в Бангкоке
15:58, Бүгін
Триумфатор Паралимпиады из Казахстана стал седьмым в лыжной гонке в Италии
15:46, Бүгін
Боксёр из Казахстана не смог завоевать пятое "золото" для страны на Futures Cup в Бангкоке
15:28, Бүгін
