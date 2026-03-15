Наурыз қарсаңында Қостанайдағы сайлау учаскесінде Қыдыр ата дауыс берді
Қостанай қаласындағы сайлау учаскелерінің бірінде ерекше оқиға болды. Береке мен молшылықтың символы саналатын Қыдыр ата тұрғындарға бата беріп, кейін өзі де дауыс беруге қатысты.
Батасында Қыдыр ата жиналған жұртқа денсаулық, бақыт, молшылық пен бірлік тіледі:
"Наурыз береке мен молшылық әкелсін, отбасыларыңыз аман болсын, ел бірлігі нығая берсін!"
Осыдан кейін Наурыздың символы саналатын Қыдыр ата сайлау учаскесінде дауыс беріп, азаматтық белсенділіктің үлгісін көрсетті.
Тұрғындар Қыдыр атаны қызығушылықпен қарсы алып, онымен суретке түсіп, әсерлерімен бөлісті. Мереке символының келуі учаскеге Наурызға тән ерекше көңіл күй сыйлап, қазақ халқының бай мәдени дәстүрлерін еске салды.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Қыдыр атаның дауыс беруге қатысуы халықтық мәдениет пен азаматтық белсенділіктің үйлесімін білдіретін жарқын символға айналып, мерекенің негізгі құндылықтарын – жаңару, бірлік және ізгі тілектерді айқындай түсті.
