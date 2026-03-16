Алматы полициясы "Қайрат" – "Ақтөбе" матчы кезінде қауіпсіздік шараларын күшейтеді
Бүгін 2026 жылдың 16 наурызында Алматы қаласында қазақстандық "Қайрат" ФК мен "Ақтөбе" ФК арасында футбол матчы өтеді.
Ойынның өтуіне байланысты қала полициясы стадион аумағында және оған іргелес аумақтарда қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар қабылдауда.
Алматы қаласы Полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Айдын Кабдулдиновтың айтуынша, спорттық іс-шара барысында қоғамдық тәртіп қатаң бақылауда болады.
"Матч өтетін күні стадион мен оған іргелес аумақта қауіпсіздік шаралары барынша күшейтіледі. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосымша полиция күштері жұмылдырылады. Сонымен қатар матч өтетін аумақ толықтай тұрақты бақылауда болады", – деді полиция ведомствосының басшысы.
Сондай-ақ ол жанкүйерлерді стадиондағы тәртіп ережелерін сақтауға шақырды.
"Футбол – эмоция, қолдау және өз командаңа деген адалдық. Алайда баршаға ортақ бір қағида бар: заң мен қоғамдық тәртіп кез келген эмоциядан жоғары", – деп атап өтті Айдын Кабдулдинов.
Полиция өкілдері қоғамдық тәртіпті бұзуға бағытталған кез келген әрекетке жедел тосқауыл қойылатынын ескертті.
"Агрессия, арандату, балағат сөздер, қорлау, бұзақылық әрекеттер, сондай-ақ тыйым салынған заттарды пайдалану – мүлде жол берілмейтін әрекеттер. Мұндай жағдайларда полиция тарапынан жедел шаралар қабылданады. Құқық бұзушылар анықталып, әрбір дерекке құқықтық баға беріледі", – деп түйіндеді алматылық полицияның басшысы.
Матчқа арналған барлық билеттер қысқа уақыт ішінде сатылып кетті. Премьер-лиганың екінші турындағы кездесу Орталық стадионда өтеді, басталуы – сағат 19:00.
