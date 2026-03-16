Қоғам

ІІМ 15 жастағы жасөспірімді іздеп жатыр

ІІМ 15 жастағы жасөспірімді іздеп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 13:44 Сурет: Telegram/POLICE_of_KZ
Ішкі істер министрлігі 15 жастағы Қамбар Мәлібек Бахтиярұлын іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 16 наурызда ІІМ Telegram-арнасындағы ақпараттан белгілі болды.


"Жасөспірім 15 наурыз күні Астана қаласындағы үйінен шығып кетіп, қайта оралмаған".

Белгілері:

  • Бойы – шамамен 160–165 см
  • Дене бітімі – орташа
  • Киімі – қара күртеше, қара шалбар, қара аяқ киім.
"Полиция жоғалған жасөспірім туралы қандай да бір ақпарат болса, 8-775-817-16-32, 8-705-311-78-53 нөмірлеріне немесе "102" арнасына шұғыл хабарлауға шақырады",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін қазақстандық әйел 30 жыл бойы көріспеген әкесін іздеп жүргенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
16 наурыздағы сауда-саттықта теңге барлық валютаға қатысты нығайды
15:57, Бүгін
16 наурыздағы сауда-саттықта теңге барлық валютаға қатысты нығайды
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
10:44, 05 қараша 2023
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
ІІМ былтыр құқық қорғау органдары іздестіріп жүрген 1 949 күдіктіні ұстады
15:24, 11 қаңтар 2025
ІІМ былтыр құқық қорғау органдары іздестіріп жүрген 1 949 күдіктіні ұстады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Бүгін
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
16:56, Бүгін
Невероятным триллером завершился матч "Елимая" в КПЛ
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Бүгін
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
16:33, Бүгін
Восемь шайб забросили "Номад" и "Кулагер" в первой игре полуфинальной серии ЧРК
