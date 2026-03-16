ІІМ 15 жастағы жасөспірімді іздеп жатыр
Сурет: Telegram/POLICE_of_KZ
Ішкі істер министрлігі 15 жастағы Қамбар Мәлібек Бахтиярұлын іздестіріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 16 наурызда ІІМ Telegram-арнасындағы ақпараттан белгілі болды.
"Жасөспірім 15 наурыз күні Астана қаласындағы үйінен шығып кетіп, қайта оралмаған".
Белгілері:
- Бойы – шамамен 160–165 см
- Дене бітімі – орташа
- Киімі – қара күртеше, қара шалбар, қара аяқ киім.
"Полиция жоғалған жасөспірім туралы қандай да бір ақпарат болса, 8-775-817-16-32, 8-705-311-78-53 нөмірлеріне немесе "102" арнасына шұғыл хабарлауға шақырады",- делінген ақпаратта.
