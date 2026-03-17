Ақтаулық әйел терезеден құлап кетті
Сурет: akorda.kz
Ақтауда терезеден құлаған әйелдің жағдайы аса ауыр. Бұл туралы 2026 жылғы 17 наурызда Маңғыстау облыстық ауруханасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz
Lada.kz басылымының мәліметінше, 1991 жылы туған әйел өте ауыр халде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, жағдайы көңіл көншітпейді.
Дәрігерлер науқасқа алдын ала мынадай диагноз қойған: көп жарақат, жабық бас-ми жарақаты және ми шайқалуы, төменгі жақ сүйегінің жабық сынуы, төменгі ерін мен иек тұсындағы жыртылған-көгерген жаралар, сол жақтағы VI-VII қабырғалардың жабық сынуы, сан сүйегінің ашық сынуы, травматикалық шок.
Полиция департаментінің хабарлауынша, аталған факті бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Оқиғаның өзге мән-жайлары әзірге жария етілмейді.
