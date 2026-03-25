#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Ақтауда бесінші қабаттан секіріп кеткен қыздың жағдайы белгілі болды

Ақтауда бесінші қабаттан секіріп кеткен қыздың жағдайы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 20:21 Сурет: Zakon.kz
Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасының дәрігерлері тұрғын үйдің бесінші қабатынан құлаған қыздың денсаулық жағдайы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 25 наурызда Lada.kz басылымының жазуынша, науқас жедел жәрдем бригадасымен қабылдау бөліміне өте ауыр жағдайда жеткізілген.

Тексеру барысында оның көп жарақат алғаны анықталды: оң жақ қабырғаларының (4-тен 8-ге дейін), оң жақ жауырынның сынуы, өкпенің соғылуы, оң жақты гемопневмоторакс, сондай-ақ жамбас сүйектері мен сегізкөздің сынуы.

Ауыр жағдайына қарамастан, науқас есін біледі, сұрақтарға жауап береді және өздігінен тыныс алып жатыр.

"Қазір ол жансақтау бөлімінде ем қабылдап жатыр және дәрігерлердің тұрақты бақылауында", – деді медицина қызметкерлері.

Қайғылы оқиға 2026 жылғы 24 наурызда №6 бесқабатты тұрғын үйде болған. Құлаған кезде қыз екінші қабаттың терезесінің үстіндегі металл қалқанға соғылып, кейін жерге құлаған. Аталған дерек бойынша полиция тексеру жүргізіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтауда жас жігіт 6-қабаттан секіріп қаза болды
21:53, 03 мамыр 2023
Ақтауда жас жігіт 6-қабаттан секіріп қаза болды
Хромтауда бесінші қабаттан секірмек болған әйел: Мені жайыма қалдырыңдар!
00:56, 07 қыркүйек 2023
Хромтауда бесінші қабаттан секірмек болған әйел: Мені жайыма қалдырыңдар!
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
14:16, 14 тамыз 2025
Павлодарда бесінші қабаттан лақтырылған ер бала ауруханадан шығарылды: бала мен ананың қазіргі хәлі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
00:44, 26 наурыз 2026
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
00:26, 26 наурыз 2026
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана уступил в плей-офф КХЛ
23:58, 25 наурыз 2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана уступил в плей-офф КХЛ
"Я хотел драться": Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой
23:35, 25 наурыз 2026
"Я хотел драться": Нганну заявил, что в PFL целый год не могли организовать для него бой
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: