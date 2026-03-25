Ақтауда бесінші қабаттан секіріп кеткен қыздың жағдайы белгілі болды
Сурет: Zakon.kz
Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасының дәрігерлері тұрғын үйдің бесінші қабатынан құлаған қыздың денсаулық жағдайы туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 25 наурызда Lada.kz басылымының жазуынша, науқас жедел жәрдем бригадасымен қабылдау бөліміне өте ауыр жағдайда жеткізілген.
Тексеру барысында оның көп жарақат алғаны анықталды: оң жақ қабырғаларының (4-тен 8-ге дейін), оң жақ жауырынның сынуы, өкпенің соғылуы, оң жақты гемопневмоторакс, сондай-ақ жамбас сүйектері мен сегізкөздің сынуы.
Ауыр жағдайына қарамастан, науқас есін біледі, сұрақтарға жауап береді және өздігінен тыныс алып жатыр.
"Қазір ол жансақтау бөлімінде ем қабылдап жатыр және дәрігерлердің тұрақты бақылауында", – деді медицина қызметкерлері.
Қайғылы оқиға 2026 жылғы 24 наурызда №6 бесқабатты тұрғын үйде болған. Құлаған кезде қыз екінші қабаттың терезесінің үстіндегі металл қалқанға соғылып, кейін жерге құлаған. Аталған дерек бойынша полиция тексеру жүргізіп жатыр.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript