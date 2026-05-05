Қоғам

Өскемендегі жарылыс: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды

05.05.2026 13:37
Өскемен қаласындағы зауытта болған жарылыс салдарынан зардап шеккендердің жағдайы туралы мәлімет жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталығы бас дәрігерінің орынбасары Мұрат Нұрбікеновтің айтуынша, таңғы 8:30-да жедел жәрдем арқылы көп мөлшерде зардап шеккендер жеткізілетіні туралы хабар түскен. 8:40-та қабылдау бөлімінде реаниматолог, травматолог, комбустиолог және терапевт мамандарынан құралған жедел бригада дайын тұрған. Алғашқы науқастар 8:45-те жеткізілген.

Жалпы бес адам (төрт ер адам және бір әйел) ауруханаға жеткізілген. Барлығы тексеріліп, қажетті талдаулар мен бас миының шайқалуын жоққа шығару үшін компьютерлік томография жасалған.

Үш адамда жеңіл жарақаттар мен көгерулер анықталып, олар үйіне жіберілген.

Екі науқас ауруханаға жатқызылған:

  •  1980 жылы туған ер адам өте ауыр жағдайда. Оның денесінің 90 пайыздан астамы күйік шалған, тыныс алу жолдары, көздің қасаң қабығы зақымданған және посттравматикалық шок жағдайында. Оған шұғыл медициналық көмек көрсетіліп, реанимация бөліміне жатқызылды.
  •  1974 жылы туған ер адамда бел омыртқасының компрессиялық сынуы және сүйек өсінділерінің сынуы анықталған. Ол травматология бөліміне жатқызылған.

Еске салайық, 2026 жылғы 5 мамыр күні таңертең Өскемендегі зауыттардың бірінде шаң жинау құрылғысы жарылып, өрт шығып, нысанның бір бөлігі опырылған болатын. Өрт 10:42-де толық сөндірілді. Кейін екі адамның қаза тапқаны хабарланды.

Өскемендегі жарылыс: қаза тапқандар бар
