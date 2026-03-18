Қазақстанда +23 градусқа дейін күн жылиды
Көктем қарқын алып келеді. Бұл туралы 2026 жылғы 19, 20 және 21 наурызға арналған ауа райы болжамында "Қазгидромет" хабарлады.
Баспасөз хабарламасында алдағы үш күнде антициклон еліміз тұрғындарын жайлы көктемгі ауа райымен қуанта беретіндігі атап өтілген.
Қазақстанның көп бөлігінде құрғақ әрі күндізгі ауа райы сақталады, бұл ауа температурасының әрі қарай көтерілуіне оң әсер етеді.
"Тек кейбір күндері солтүстік аймақтарда, оңтүстік және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) және желдің күшеюі күтіледі", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Сондай-ақ республика бойынша тұман мен көктайғақ күтіледі.
Болжамға сәйкес, күндізгі ауа температурасы төмендегідей болады:
- Батыста – +10…+20°С;
- Солтүстік пен орталықта – +5…+17°С;
- Оңтүстікте – +15…+23°С.
Метеорологтар бұған дейін сәуір айының ауа райы болжамы алуан түрлі болатынын айтқан. Олардың мәліметінше, екінші көктем айында тоңазытқыштар, жаңбырлар және +33°С дейінгі ыстық ауа райы мүмкін.
