Қоғам

Қазақстанда 30 градусқа дейін күн жылынады

Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 10:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 26, 27 және 28 наурызға арналған ауа райы болжамын "Казгидромет" синоптиктері жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, елдің көп бөлігінде антициклон ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Дегенмен, Қазгидромет хабарламасында айтылғандай, Қазақстанның батысында жаңбыр жауып, найзағай болуы мүмкін. Мысалы, 28 наурызда Маңғыстау облысында қарқынды жаңбыр күтілуде.

Сондай-ақ, 26 наурызда Солтүстік Қазақстан облысында, ал 27–28 наурызда Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанған.

"Республика бойынша тұман күтіледі, солтүстікте және шығыста қатып қалу қаупі бар мұздану құбылыстары сақталады", – деп хабарлады "Казгидромет" баспасөз қызметі.

Ауа температурасының болжамы мынадай:

  • Елдің батысы мен солтүстік-батысы – +15…+25°C
  • Солтүстік пен шығыс – +10…+17°C
  • Орталық өңірлер – +13…+24°C
  • Оңтүстік – +21…+30°C
  • Оңтүстік-шығыс – +18…+27°C
  • Таулы аймақтар – +10…+15°C

Сонымен қатар, синоптиктер 26 наурызға республиканың барлық аумағына дауылды ескерту жариялады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
