Қазақстанда 30 градусқа дейін күн жылынады
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 26, 27 және 28 наурызға арналған ауа райы болжамын "Казгидромет" синоптиктері жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандардың мәліметінше, елдің көп бөлігінде антициклон ықпалынан жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Дегенмен, Қазгидромет хабарламасында айтылғандай, Қазақстанның батысында жаңбыр жауып, найзағай болуы мүмкін. Мысалы, 28 наурызда Маңғыстау облысында қарқынды жаңбыр күтілуде.
Сондай-ақ, 26 наурызда Солтүстік Қазақстан облысында, ал 27–28 наурызда Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп болжанған.
"Республика бойынша тұман күтіледі, солтүстікте және шығыста қатып қалу қаупі бар мұздану құбылыстары сақталады", – деп хабарлады "Казгидромет" баспасөз қызметі.
Ауа температурасының болжамы мынадай:
- Елдің батысы мен солтүстік-батысы – +15…+25°C
- Солтүстік пен шығыс – +10…+17°C
- Орталық өңірлер – +13…+24°C
- Оңтүстік – +21…+30°C
- Оңтүстік-шығыс – +18…+27°C
- Таулы аймақтар – +10…+15°C
Сонымен қатар, синоптиктер 26 наурызға республиканың барлық аумағына дауылды ескерту жариялады.
