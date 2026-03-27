Қазақстанда күн күрт жылынады: кей өңірлерде +30°С-қа дейін жетеді
Синоптиктердің мәліметінше, алдағы күндері елімізде +30°С-қа дейін жылу, жаңбыр мен найзағай, екпінді жел, кей жерлерде шаңды дауыл мен тұман күтіледі.
Болжам бойынша, күндізгі ауа температурасы:
- батыста – +18…+27°С,
- солтүстікте – +10…+17°С,
- орталықта – +15…+25°С,
- шығыста – +12…+20°С,
- оңтүстікте – +23…+30°С,
- оңтүстік-батыста – +13…+20°С дейін төмендейді.
Синоптиктердің айтуынша, Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз, нағыз көктемгі жылы ауа райы қалыптасады. Тек батыс өңірлерде және оңтүстіктің таулы аймақтарында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін.
Сондай-ақ республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл соғады. Түнгі және таңғы уақытта солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде тұман күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Астанада -4°С-қа дейін суық болатынын, Алматыда күрт жылыну байқалатынын, ал Шымкентте жазға жақын ауа райы орнайтынын хабарлаған еді.