Қоғам

Рақымшылыққа кірмейтін қылмыстар мен тұлғалар жарияланды

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 13:13 Фото: Zakon.kz
Ішкі істер министрі Ержан Саденов 2026 жылғы 18 наурызда үкімет отырысында рақымшылыққа қатысты жаңа ережелерді түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рақымшылық тек азаматтар мен мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндірмейтін белгілі бір қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға қолданылатын болады.

Саденов атап өткендей:

"Қауіпті қылмыстар жасағандар, оның ішінде терроризм, экстремизм, жемқорлық, кәмелетке толмағандардың жыныстық тұтастығына қарсы қылмыстар, азаптау, сондай-ақ рецидивистер мен іздеуде жүрген тұлғалар рақымшылыққа кірмейді."

Сонымен қатар министр әкімшілік рақымшылық аясында жеке тұлғалардың орындамаған айыппұлдарының толық немесе жартылай кешірілуі мәселесі қарастырылатынын еске салды:

"Бұл тұлғалардың категориялары, айыппұл сомалары мен оны кешіру тәртібі уәкілетті орган тарапынан заң жобасын әзірлеу кезінде егжей-тегжейлі пысықталады", – деді Саденов.

Еске салсақ, бұған дейін ІІМ мен Әділет министрлігі әкімшілік рақымшылықты өткізуге тапсырма алған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
