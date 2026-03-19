#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.49
556.75
5.79
Қоғам

Қазақстандық рейстерде интернеттің енгізілу мерзімі белгілі болды

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.03.2026 13:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанның көлік вице-министрі Талғат Ластаев Сенаттағы кулуарда сөйлеген сөзінде ұшақтарда интернет 2026 жылдың соңына қарай енгізілуі мүмкін екенін хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Баспасөз өкілдері қазақстандық авиакомпаниялар ұшақтарда интернетті қашан енгізуді жоспарлап отырғанын сұрады.

"Бұл бағыттағы жұмыс Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп жүргізіліп жатыр. Биыл жеткізілетін әуе кемелері – Dreamliner 787, олар ең алдымен борттағы интернетпен қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр, тиісті жұмыстар әлі де жүргізілуде. Осыған байланысты мен интернеттің 2026 жылдың соңына немесе 2027 жылдың басына қарай енгізіледі деп болжай аламын", – деді вице-министр.

Ол сондай-ақ бұл әуе кемелері ішкі және халықаралық рейстерде қатынайтынын атап өтті, себебі олар ұзақ қашықтыққа арналған әуе кемелері болып табылады.

Еске салсақ, бұған дейін домбраны ұшақ салонында алып жүруге рұқсат берілуі мүмкін екені белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: