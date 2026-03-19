Қазақстандық рейстерде интернеттің енгізілу мерзімі белгілі болды
Қазақстанның көлік вице-министрі Талғат Ластаев Сенаттағы кулуарда сөйлеген сөзінде ұшақтарда интернет 2026 жылдың соңына қарай енгізілуі мүмкін екенін хабарлады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Баспасөз өкілдері қазақстандық авиакомпаниялар ұшақтарда интернетті қашан енгізуді жоспарлап отырғанын сұрады.
"Бұл бағыттағы жұмыс Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп жүргізіліп жатыр. Биыл жеткізілетін әуе кемелері – Dreamliner 787, олар ең алдымен борттағы интернетпен қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр, тиісті жұмыстар әлі де жүргізілуде. Осыған байланысты мен интернеттің 2026 жылдың соңына немесе 2027 жылдың басына қарай енгізіледі деп болжай аламын", – деді вице-министр.
Ол сондай-ақ бұл әуе кемелері ішкі және халықаралық рейстерде қатынайтынын атап өтті, себебі олар ұзақ қашықтыққа арналған әуе кемелері болып табылады.
Еске салсақ, бұған дейін домбраны ұшақ салонында алып жүруге рұқсат берілуі мүмкін екені белгілі болған еді.
Оқи отырыңыз
