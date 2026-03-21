#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

АҚШ Иран мұнайына салынған санкцияларды уақытша алып тастады

Фото: pexels
АҚШ жанармай бағасының өсуін тежеу үшін Иранға қазіргі таңда танкерлерде сақталған шамамен 140 миллион баррель мұнайды сатуға уақытша рұқсат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

CNN мәліметінше, 2026 жылғы 21 наурызда Дональд Трамп әкімшілігі Тегеранға осы көлемді сатуға бір ай мерзімге лицензия берген.

Бұл өте үлкен көлем: АҚШ-тың Энергетикалық ақпарат басқармасының деректеріне сүйенсек, ол әлемдік сұранысты шамамен бір жарым күнге жабуға жетер еді.

АҚШ Иран мұнайына қарсы санкцияларды көп жылдан бері енгізіп келеді. 2018 жылы ядролық келісімнен шыққаннан кейін Трамп әкімшілігі Иранның мұнайды еркін сату мүмкіндігін іс жүзінде шектеген болатын.

Сонымен қатар бұл шешім пікірталас тудыруы мүмкін. АҚШ пен Иран арасында шиеленіс бар, сондықтан мұнай сатудан түскен табыс теориялық тұрғыда Иранға қосымша қаржы әкелуі мүмкін.

Дегенмен іс жүзінде Иран экспортты жалғастырып келген. Негізгі сатып алушы – Қытай. Қақтығыс аясында мұнай бағасы барреліне шамамен 110 долларға дейін өсті, ал Вашингтон оны тежеудің жолдарын іздеуде, соның ішінде осындай шаралар арқылы.

Бұл мұнай бәрібір сатылар еді деп күтілуде. Алайда енді оған тек Қытай ғана емес, басқа елдер де қол жеткізе алады. Соған қарамастан, қолданыстағы қаржылық шектеулерге байланысты Иранға табысты пайдалану қиын болады.

"Иран кез келген алынған табысқа қол жеткізуде қиындықтарға тап болады, ал Америка Құрама Штаттары Иранға барынша қысым жасауды және оның халықаралық қаржы жүйесіне қол жеткізу мүмкіндігін шектеуді жалғастырады", – деді АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент.

Бұл шешімді Дэвид Малпасс қолдап, оны "күшті экономикалық қадам" деп атады.

Бұған дейін Дональд Трамп НАТО-ны "қағаз жолбарыс" деп атап, Иранмен қақтығыс кезінде қолдау көрсетпеген елдерге мұны еске салатынын айтқан еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
