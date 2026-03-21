Алматыда 21 наурыз күні Түркі әлемі халықтарының көрме-жәрмеңкесі ашылады
Наурыз — көптеген түркі халқы атап өтетін көктемгі күн мен түннің теңелу мерекесі, жаңа жылдың басталуы мен жаңару кезеңін бейнелейді. Қолөнер шеберлері дәстүрлі бұйымдарды көрсету арқылы мәдени құндылықтар мен қолөнер сабақтастығын насихаттайды.
Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары Түркия, Әзірбайжан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстаннан келген қолөнершілердің бірегей туындыларымен таныса алады.
Көрме-жәрмеңкеде қонақтардың назарына Түркияның атақты керамикасы, Әзірбайжанның қолдан тоқылған кілемдері мен витражды кескіндемесі, Өзбекстанның Риштаннан шыққан көгілдір керамикасы, Тәжікстанның кестеленген бұйымдары, Қырғызстанның киіз шырдақтары, сондай-ақ, Қазақстанның текеметі, басқұры, құрақ, қыш бұйымдары, зергерлік өнері және тағы басқа көптеген бұйым ұсынылады.
Өтетін орны мен уақыты: Алматы қаласындағы Абай алаңы