Президент: Шын мәнінде жанашыр ұрпақ қана Қазақстанның көркеюіне үлес қоса алады
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысындағы жастар мен олардың ел болашағына қосатын үлесі туралы сөз қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы атап өткендей, өңірде 700 мыңға жуық жас азамат тұрады, бұл облыс тұрғындарының үштен бірін құрайды.
"Киелі орданың тарихы терең болса, болашағы да сондай жарқын болады", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев ел жастарына зор үміт артатынын жеткізді.
"Елімізге жаны ашитын, яғни шын мәнінде жанашыр ұрпақ қана Қазақстанның көркеюіне мол үлес қоса алады. Келешек – отаншыл, жасампаз, жауапкершілігі мол жастардың қолында." Президент
Президенттің сөзінше, нағыз отаншыл азамат – ең алдымен өз жұмысын адал атқарып, еңбегімен қоғамға пайда әкелетін адам.
"Жалқау, еріншек адам ешқашан отаншыл бола алмайды. Қоғамға қажет нәрсе – нақты іс, бос сөз емес. Отаншылдық – елге адалдықты іспен көрсету", – деді Мемлекет басшысы.
