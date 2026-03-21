Қоғам

Президент: Шын мәнінде жанашыр ұрпақ қана Қазақстанның көркеюіне үлес қоса алады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:10 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысындағы жастар мен олардың ел болашағына қосатын үлесі туралы сөз қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы атап өткендей, өңірде 700 мыңға жуық жас азамат тұрады, бұл облыс тұрғындарының үштен бірін құрайды.

"Киелі орданың тарихы терең болса, болашағы да сондай жарқын болады", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ел жастарына зор үміт артатынын жеткізді.

"Елімізге жаны ашитын, яғни шын мәнінде жанашыр ұрпақ қана Қазақстанның көркеюіне мол үлес қоса алады. Келешек – отаншыл, жасампаз, жауапкершілігі мол жастардың қолында." Президент

Президенттің сөзінше, нағыз отаншыл азамат – ең алдымен өз жұмысын адал атқарып, еңбегімен қоғамға пайда әкелетін адам.

"Жалқау, еріншек адам ешқашан отаншыл бола алмайды. Қоғамға қажет нәрсе – нақты іс, бос сөз емес. Отаншылдық – елге адалдықты іспен көрсету", – деді Мемлекет басшысы.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: Қазақстанды шын мәнінде Өркендеген және Озық ел ету үшін ауқымды әрі жүйелі жұмысты қолға алдық
14:41, Бүгін
Президент: Қазақстанды шын мәнінде Өркендеген және Озық ел ету үшін ауқымды әрі жүйелі жұмысты қолға алдық
"Таза Қазақстан" – бұл шын мәнінде нағыз отансүйгіштіктің көрінісі
13:00, 24 сәуір 2025
"Таза Қазақстан" – бұл шын мәнінде нағыз отансүйгіштіктің көрінісі
Көмек шын мұқтаж адамдарға берілуі тиіс – Президент
13:15, 28 қаңтар 2025
Көмек шын мұқтаж адамдарға берілуі тиіс – Президент
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
16:59, Бүгін
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
16:43, Бүгін
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
16:01, Бүгін
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
15:10, Бүгін
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
