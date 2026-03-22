Қоғам

Атырауда Наурыз мейрамы кең көлемде тойланды

Атырауда Наурыз мейрамы кең көлемде тойланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.03.2026 17:16
Атырау қаласындағы Исатай мен Махамбет атындағы алаңға 25 мыңнан астам тұрғын жиналып, Наурыз мейрамын тойлады. Қонақтарға арналып 30-ға жуық ақшаңқан үй тігіліп, олардың әрқайсысы қазақ халқының бай мәдениеті мен салт-дәстүрін дәріптеді.

Мерекеге келгендер ұлттық тағамдардан дәм татып, қолөнер шеберлері мен отандық кәсіпкерлер ұсынған өнімдермен танысты.

Аймақ басшысы Серік Шәпкенов киіз үйлерді аралап, тұрғындарды Ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Алаңда қазақтың ұлттық әуендері шырқалып, мерекенің көрігі дәстүрлі ойындармен қыза түсті.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Мейрам "Қош келдің, әз Наурыз" атты театрландырылған қойылыммен басталып, көрермендерді айрықша бейнелермен және жарқын көріністерімен таңғалдырған әсерлі мюзикл-шоумен жалғасты.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Тұрғындарға тілегін білдірген аймақ басшысы Серік Шәпкенов өз сөзінде ұлттық мерекенің мән-маңызын атап өтті.

"Наурыз –жаңару мен жасампаздықтың ғана емес, бірлік пен татулықтың мерекесі. Қазақ халқы оны ежелден молшылық пен келісімнің бастауы ретінде қадір тұтқан. Бұл күні айтылған ақжарма тілектер қабыл болып, дархан даламызға құт қонып, ырыс ұя саларына шәк келтірмеген. Бұл наным-сенім ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Баршаңызды Наурыз мейрамымен құттықтаймын", – деді ол.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Мерекеге ұлттық ойындар да айрықша ажар берді. Мықтылар мен ептілер қазақша күрес, қой көтеру, бұқатартыс, алыптар айқасы, асық ату сынды жарыстарда бақ сынап, жеңімпаздар ақшалай сыйлықтармен марапатталды.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Алаңдағы той қазақстандық эстрада жұлдыздары мен жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасына ұласты.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Көпшілік "Алатау серілері" ансамблінің әніне билеген 500 жастың өнерін ерекше ықыласпен қабылдады. Мерекенің бас қонағы Әділет Жауғашар шырқаған әндер де көрерменнің зор қошеметіне ие болды.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлытау облысында Наурыз мерекесі кең көлемде аталып өтті
17:46, Бүгін
Ұлытау облысында Наурыз мерекесі кең көлемде аталып өтті
Қазақстан мен Иран президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады
17:21, Бүгін
Қазақстан мен Иран президенттері бір-біріне құттықтау хат жолдады
Атыраудағы Digital Nauryz: дәстүр мен технология тоғысы
17:01, Бүгін
Атыраудағы Digital Nauryz: дәстүр мен технология тоғысы
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:24, Бүгін
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
17:52, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
17:33, Бүгін
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
17:10, Бүгін
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
