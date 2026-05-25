#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
472.48
550.06
6.59
Қоғам

26 мамырда Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 18:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптиктер 2026 жылғы 26 мамыр, сейсенбідеші Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК мәліметінше, жауын-шашынсыз ауа райы елдің шығысында, оңтүстік-шығысында және орталық өңірлерінде ғана күтіледі.

Сондай-ақ болжамға сәйкес, түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында -2°С-қа дейін үсік жүруі мүмкін.

"Солтүстік-батыс циклонының жырасы мен атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады – жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Республика бойынша жел күшейеді, күндіз батыс пен шығыста шаңды дауыл, солтүстікте және оңтүстік-батыста дауыл күтіледі. Түнгі уақытта батыста, шығыста және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында тұман түседі", – делінген "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұдан бөлек, бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады:

  • жоғары өрт қаупі – Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау және Жетісу облыстарында, Маңғыстау облысының солтүстігінде, шығысында және орталығында, Қостанай облысының солтүстік-батысында, батысында, оңтүстігінде және орталығында, Ақмола облысының батысы мен оңтүстігінде, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарының батысы мен шығысында, Қызылорда облысының батысы мен орталығында, Жамбыл және Алматы облыстарының солтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде, Абай облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде және орталығында;
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда және Қарағанды облыстарының оңтүстігі мен солтүстігінде, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында, Атырау облысының орталығы мен солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Павлодар облысының шығысында, сондай-ақ Жетісу, Абай облыстарында, Ұлытау облысының шығысында, оңтүстігінде және орталығында, Түркістан облысының солтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстік-шығысында күтіледі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Батуттағы гимнастикадан Азия чемпионаты: Қазақстан екі жүлде жеңіп алды
18:14, Бүгін
Батуттағы гимнастикадан Азия чемпионаты: Қазақстан екі жүлде жеңіп алды
Қалың қар мен боран: 12 қаңтарда Қазақстанда ауа райы өзгереді
16:00, 11 қаңтар 2026
Қалың қар мен боран: 12 қаңтарда Қазақстанда ауа райы өзгереді
Боран, жел: 21 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
18:38, 20 ақпан 2026
Боран, жел: 21 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
19:44, Бүгін
"Многое зависит от терпения": Рыбакина - об особенностях матчей на грунте
Шугыла Омирбек
19:42, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: золотая медаль Шугылы Омирбек сохранила Казахстану место в ТОП-3
Фото: WTA
19:08, Бүгін
Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом круге "Ролан Гаррос" - 2026
Тыныс Дубек
18:46, Бүгін
Казахстан опять проиграл Индии в финале чемпионата Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: