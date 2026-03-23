Павлодар облысында жаңа туған егіз сәби тікұшақпен медициналық мекемеге жеткізілді
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
ТЖМ тікұшағымен жаңа туған егіз сәбилер шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ Қазәуеқұтқару ұшқыштары Шарбақты ауылынан Павлодарға жаңа туған егіз сәбилерді шұғыл медициналық көмек көрсету үшін тікұшақпен тасымалдады.
"Бортта кішкентай науқастарды санавиация дәрігерлерінің бригадасымен сүйемелдеу жүзеге асырылды", - делінген хабарламада.
Ұшқыштар мен дәрігерлердің тәжірибесі мен кәсібилігінің арқасында ұшу сәтті өтті.
Өткен түні дүниеге келген егіздер медициналық мекемеге жеткізіліп, қазіргі уақытта мамандардың бақылауында.
Оқи отырыңыз
