Павлодар тұрғыны шұғыл түрде тікұшақпен Астанаға жеткізілді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ТЖМ-ның "Қазавиақұтқару" тікұшағы медициналық көмекке мұқтаж 1984 жылы туған пациентті тасымалдау үшін Астана - Павлодар - Астана бағыты бойынша шұғыл санитариялық рейс орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ авиациясы шұғыл санитариялық рейсті сәтті орындағаны да нақтыланады.
"Экипаж белгіленген бағыт бойынша жедел ұшып шықты. Ұшу барысында санитариялық авиация мамандары пациенттің жағдайын бақылап отырды", делінген ТЖМ хабарламасында.
Бұған дейін алматылық дәрігерлер жағдайы күрт нашарлаған шетелдік туристтің жанын сақтап қалғанын жазғанбыз.
