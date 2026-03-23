#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Жетісу облысында 23 млн теңгеден астам сомаға пәтер ұрлығын жасаған топ ұсталды

Жетісу облысында 23 млн теңгеден астам сомаға пәтер ұрлығын жасаған топ ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.03.2026 14:58 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысы полиция департаментінің қызметкерлері бірнеше ай бойы өңір тұрғындарын алаңдатқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде 29 және 35 жастағы екі ер адам ұсталды. Олар бірқатар пәтер ұрлықтарын жасады деген күдікке ілінді. Тергеу мәліметіне сәйкес, 2025 жылдың желтоқсан айынан 2026 жылдың 19 наурызына дейін облыс аумағында 13 қылмыс жасаған.

Қылмыстық әрекеттердің географиясы бірнеше ауданды қамтыған:

  • Ескелді ауданы — 6 дерек;
  • Көксу ауданы — 2 дерек;
  • Алакөл ауданы — 3 дерек;
  • Ақсу ауданы — 2 дерек.

Барлық жағдайда күдіктілер бір тәсілді қолданған — тұрғын үйлерге пластикалық терезелерді күшпен ашу арқылы кіріп, үй иелері жоқ уақытты таңдаған. Келтірілген жалпы шығын шамамен 23 млн теңгені құрады.

Ұстау кезінде күдіктілерден айғақ заттар – ұрланған алтын бұйымдар тәркіленді.

"Бөтеннің мүлкіне қол сұғу арқылы пайда табуға тырысқан әрбір әрекет міндетті түрде жауапкершілікке әкеледі. Біз қылмыстық схемаларды жүйелі түрде анықтап, әр істі соңына дейін жеткіземіз. Азаматтардың қауіпсіздігі – біздің басты басымдығымыз. Мұндай қылмыстар жазасыз қалмайды, – деп атап өтті Жетісу облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Дәурен Қадырұлы.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олардың өзге де ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында бірнеше ауыр қылмыс жасаған қылмыстық топ ұсталды
09:30, 22 ақпан 2025
Қарағанды облысында бірнеше ауыр қылмыс жасаған қылмыстық топ ұсталды
Ақтөбеде бірнеше пәтер ұрлығын жасаған күдікті ұсталды
21:59, 02 қыркүйек 2025
Ақтөбеде бірнеше пәтер ұрлығын жасаған күдікті ұсталды
Алматыда пәтер ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
11:50, 12 наурыз 2026
Алматыда пәтер ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Она способна сыграть на кураже": Рыбакиной грозят неприятности в матче за 1/4-ю Майами
16:33, Бүгін
"Она способна сыграть на кураже": Рыбакиной грозят неприятности в матче за 1/4-ю Майами
Суперзвезда единоборств отказался от боя с Нганну в пользу Усика
16:05, Бүгін
Суперзвезда единоборств отказался от боя с Нганну в пользу Усика
Ряд казахстанских клубов собирается совершить "революцию" в судействе
15:42, Бүгін
Ряд казахстанских клубов собирается совершить "революцию" в судействе
Появились подробности скандального увольнения наставника "Актобе"
15:21, Бүгін
Появились подробности скандального увольнения наставника "Актобе"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: