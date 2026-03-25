#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Курчатовта жүргізуші куәлігі жоқ мас әйел тұрақта тұрған көлікті соқты

Курчатовта жүргізуші куәлігі жоқ мас әйел тұрақта тұрған көлікті соқты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 13:58 Сурет: Zakon.kz
Курчатов қаласында жүргізуші куәлігі жоқ әйелдің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Алдын ала мәліметтерге қарағанды, ол алкогольдік мас күйде күйеуіне тиесілі автокөліктің рөліне отырып, тұрақта тұрған көліктерді соққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жол апатынан кейін қатысушылар медициналық мекемеге сараптамаға жеткізілді. Тексеру нәтижесі әйелдің орташа деңгейде мас болғанын көрсетті.

Полиция анықтағандай, автокөлік иесі – әйелдің күйеуі де мас болған және көлікті жүргізуші куәлігі жоқ адамға берген.

Екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Іс материалдары сотқа жолданды.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Абай облысының полиция департаментінде мас күйде көлік жүргізу, сондай-ақ рөлді жүргізуші куәлігі жоқ адамға беру өрескел құқық бұзушылық екенін және ауыр салдарға әкелуі мүмкін екенін еске салды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: