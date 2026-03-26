Қоныс аударушылар мен қандастарды жаңа тұрғылықты жерде ресми жұмысқа орналасуға міндеттеу жоспарлануда
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін азаматтарды ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына өзгерістер енгізу жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұйрық жобасы қоныс аудару бағдарламаларын іске асырудың тиімділігін арттыру және азаматтарды қоныстандыру өңірлерінде тұрақтандыру қажеттілігіне байланысты әзірленген.
Министрліктің түсіндіруінше, тәжірибе көрсеткендей, ресми жұмысқа орналасудың болмауы азаматтардың өңірде тұрақтап қалу деңгейін төмендетеді, қайта көшуге әкеледі және жергілікті бюджетке түсетін жүктемені арттырады.
Осыған байланысты түзетулерде қандастар мен қоныс аударушылар үшін қоныстанған өңірде міндетті түрде жұмысқа орналасу талабын енгізу көзделген. Бұл ретте жұмыспен қамтылғаны ресми түрде расталып, әлеуметтік аударымдар жүргізілуі тиіс.
Жоба 2026 жылғы 6 сәуірге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
