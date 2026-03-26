#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қоныс аударушылар мен қандастарды жаңа тұрғылықты жерде ресми жұмысқа орналасуға міндеттеу жоспарлануда

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 09:23 Фото: primeminister.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру үшін азаматтарды ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына өзгерістер енгізу жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұйрық жобасы қоныс аудару бағдарламаларын іске асырудың тиімділігін арттыру және азаматтарды қоныстандыру өңірлерінде тұрақтандыру қажеттілігіне байланысты әзірленген.

Министрліктің түсіндіруінше, тәжірибе көрсеткендей, ресми жұмысқа орналасудың болмауы азаматтардың өңірде тұрақтап қалу деңгейін төмендетеді, қайта көшуге әкеледі және жергілікті бюджетке түсетін жүктемені арттырады.

Осыған байланысты түзетулерде қандастар мен қоныс аударушылар үшін қоныстанған өңірде міндетті түрде жұмысқа орналасу талабын енгізу көзделген. Бұл ретте жұмыспен қамтылғаны ресми түрде расталып, әлеуметтік аударымдар жүргізілуі тиіс.

Жоба 2026 жылғы 6 сәуірге дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: