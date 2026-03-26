#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігінде жол жабынын қалпына келтіру жұмыстары басталады

Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының Бостандық ауданында Жароков көшесінің бір бөлігінде асфальт-бетон төсеу жұмыстары басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 наурыздағы қалалық Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының өкілдері берген мәліметке сәйкес, бұл жұмысты "НКО" ЖШС мердігер ұйымы жылу желілерін қайта жаңарту жұмыстары аяқталғаннан кейін, кепілдік міндеттемелері аясында жүргізеді.

Аталған аумақта бұған дейін "ТК 4-2-ден "Алмагүл-Южный" сорғы станциясына дейінгі жылу желілерін қайта жаңарту" жобасы жүзеге асырылған болатын. Инфрақұрылымды жаңарту нәтижесінде 1984 жылы пайдалануға берілген жылу магистралінің ресурсы қалпына келтіріліп, жылу шығыны мен апаттық деңгейін азайтуға мүмкіндік туды.

Жол жұмыстарын 2026 жылы 26 наурыз бен 5 сәуір аралығында жүргізу жоспарланып отыр.

Қала тұрғындары мен қонақтарынан уақытша шектеулерді ескеріп, қолайсыздыққа түсіністікпен қарауды сұраймыз.

Алматыда жоспарланған жол жөндеу жұмыстарына байланысты екі автобус бағытының қозғалыс схемасы уақытша өзгертілді. Жолаушылар мен қала тұрғындарына ыңғайлы болу үшін жаңа бағыттар туралы ақпарат маршрут белгілерінде және қоғамдық көлік қызметінің ресми сайтында жарияланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: