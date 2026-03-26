#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Қоғам

Шарын ұлттық табиғи паркі туристерге төніп тұрған қауіп туралы ескертті

Фото: pexels
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің әкімшілігі өрт қауіпсіздігіне байланысты бірқатар ескертулер жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 26 наурызда таратылған ресми ақпарға сүйенсек, ұлттық парк аумағында өрт қауіпі жоғары маусым басталған.

Келушілерге келесі ережелерді сақтау ұсынылды:

  • Жанып тұрған темекі қалдықтары мен сіріңке тастамау.
  • Арнайы жабдықталмаған жерлерде автокөлік қоймау.
  • Майланған немесе жанғыш заттар сіңген материалдарды қалдырмау.

Сондай-ақ, келесі жағдайларда от жағуға болмайды:

  • Желді, дауылды күндері
  • Кепкен шөп бар жерлерде
  • Бүлінген орман учаскелерінде.

Бұған дейін Қазақстан бойынша 27 наурызға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: