Қоғам

Қазақстан Ресеймен шекарадағы өткізу пунктін уақытша жапты

Қостанай облысында су тасқынына байланысты Қазақстан–Ресей шекарасындағы өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 15:16 Сурет: gov.kz
Қостанай облысында су тасқынына байланысты Қазақстан–Ресей шекарасындағы өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 27 наурызда Ресейдің "Росгранстрой" федералдық мемлекеттік қазыналық мекемесі мәлімдеді.

Мәліметке сәйкес, Қазақстан аумағындағы Берсуат өзенінің тасуына байланысты 27 наурыздан бастап іргелес "Желқуар" автомобиль өткізу пункті (Ресей жағында – "Мариинский") арқылы адамдарды, көлік құралдарын және жүктерді өткізу уақытша тоқтатылған. Осыған байланысты Ресейдің Челябинск облысындағы "Мариинский" өткізу пункті арқылы қозғалыс та шектелді.

Жолаушыларға мемлекеттік шекарадан өтуді жоспарлау кезінде осы жағдайды ескеру ұсынылады.

Айта кетейік, 27 наурызда Төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті төрағасының орынбасары су тасқынының шарықтау шегі Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында байқалып жатқанын хабарлады.

Сонымен қатар Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстары мен Абай облысындағы жағдай бақылауда.

Қостанай облысындағы "Желқуар" автомобильдік өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды
18:41, 29 наурыз 2024
Қостанай облысындағы "Желқуар" автомобильдік өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды
16-18 ақпанда Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді
22:01, 28 қаңтар 2026
16-18 ақпанда Қытаймен шекарадағы автомобиль өткізу пункттері жұмыс істемейді
Финляндия Ресеймен шекарадағы барлық дерлік өткізу бекетін жабады
10:16, 23 қараша 2023
Финляндия Ресеймен шекарадағы барлық дерлік өткізу бекетін жабады
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Бүгін
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Бүгін
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
14:47, Бүгін
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
14:23, Бүгін
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
