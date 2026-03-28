Қазақстан СІМ Ресейдегі вахталық кентте қазақстандықтардың қатысуымен болған оқиғаға қатысты пікір білдірді
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Ресейдегі вахталық кентте қазақстандықтардың қатысуымен болған оқиғаға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР СІМ ресми өкілі Ерлан Жетібаев Ленинград облысындағы Усть-Луга вахталық кентінде болған жағдайға байланысты Ресейдің құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтау үшін тиісті процессуалдық шаралар жүргізгенін айтты. Атап айтқанда, жанжалға қатысушылар ұсталған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.
СІМ мәліметінше, жанжал барысында Қазақстан азаматтары ауыр жарақат алмаған, ешкім ауруханаға жатқызылмаған. Жергілікті ахуал тұрақты, тиісті қызметтердің бақылауында.
"Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығының қызметкерлері Ресей Федерациясының құқық қорғау органдарымен тұрақты байланыста. ҚР Бас консулы оқиға орнына барып, Қазақстан азаматтарына қажетті консулдық-құқықтық көмек көрсету және барлық мән-жайды нақтылау жұмыстарын жүргізіп жатыр", – деді Ерлан Жетібаев.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандықтар Ресейде жаппай төбелеске қатысқанын хабарлаған едік.
