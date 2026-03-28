#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Қазақстан СІМ Ресейдегі вахталық кентте қазақстандықтардың қатысуымен болған оқиғаға қатысты пікір білдірді

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.03.2026 11:45 Фото: pexels
Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Ресейдегі вахталық кентте қазақстандықтардың қатысуымен болған оқиғаға қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР СІМ ресми өкілі Ерлан Жетібаев Ленинград облысындағы Усть-Луга вахталық кентінде болған жағдайға байланысты Ресейдің құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын жан-жақты әрі объективті анықтау үшін тиісті процессуалдық шаралар жүргізгенін айтты. Атап айтқанда, жанжалға қатысушылар ұсталған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.

СІМ мәліметінше, жанжал барысында Қазақстан азаматтары ауыр жарақат алмаған, ешкім ауруханаға жатқызылмаған. Жергілікті ахуал тұрақты, тиісті қызметтердің бақылауында.

"Қазақстан Республикасының Санкт-Петербург қаласындағы Бас консулдығының қызметкерлері Ресей Федерациясының құқық қорғау органдарымен тұрақты байланыста. ҚР Бас консулы оқиға орнына барып, Қазақстан азаматтарына қажетті консулдық-құқықтық көмек көрсету және барлық мән-жайды нақтылау жұмыстарын жүргізіп жатыр", – деді Ерлан Жетібаев.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандықтар Ресейде жаппай төбелеске қатысқанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қырғызстанның СІМ қазақ боксшысы Шүменовтің қатысуымен болған төбелеске пікір білдірді
12:47, 14 шілде 2023
Қырғызстанның СІМ қазақ боксшысы Шүменовтің қатысуымен болған төбелеске пікір білдірді
Мұрат Нұртілеудің Ресейге сапарына қатысты РФ СІМ пікір білдірді
20:56, 10 сәуір 2023
Мұрат Нұртілеудің Ресейге сапарына қатысты РФ СІМ пікір білдірді
Қадыров Ресейдегі жағдайға қатысты пікір білдірді
15:32, 24 маусым 2023
Қадыров Ресейдегі жағдайға қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
14:29, Бүгін
Без Усика: Дмитрий Бивол может провести бой за титул в России
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
13:47, Бүгін
Конор Макгрегор "стал круче", чем все бойцы UFC
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
12:59, Бүгін
Лучшая шахматистка Казахстана примет участие в уникальном претендентском турнире
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
12:23, Бүгін
"Кто заденет мою семью - умрёт": Царукян пришёл в ярость от слов скандального американца
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: