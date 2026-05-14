Оқиғалар

Еңбек министрлігінде қазақстандықтардың орташа жалақысының төмендеуіне түсінік берілді

14.05.2026 12:19 Фото: freepik
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Тұяқбаев 2026 жылғы 14 мамырда Сенаттағы брифингте қазақстандықтардың орташа жалақысының төмендеуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Ұлттық статистика бюросының деректеріне сілтеме жасап, 2026 жылдың І тоқсанында орташа жалақы 2025 жылдың соңындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмендегенін атап өтті.

"Жалақыға көптеген фактор әсер етеді. Жұмыс беруші төлейтін барлық өзге де табыстар да есепке алынады. Соның ішінде сыйақылар мен басқа да төлемдер бар. Бұл, мүмкін, бюджет жылының басымен байланысты болуы ықтимал", – деді Тұяқбаев.

Алайда ол орташа жалақының төмендеуінің нақты себебін нақты атап айта алмады.

"Қазір оның нақты себебін айта алмаймын. Ұлттық статистика бюросы бұл мәселені құрылымдық түрде түсіндіретін шығар. Біз өткен жылы неге көрсеткіш сәл жоғары болғанын да талдап көреміз", – деді вице-министр.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстандағы орташа жалақы туралы ресми деректер жарияланған болатын.

