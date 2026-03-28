Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 наурыз
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валютасы бағамы және Астана мен Алматыдағы үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 28 наурыздағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 482,89 теңге;
- Еуро – 556,83 теңге;
- Рубль – 5,94 теңге;
- Қытай юані – 69,72 теңге.
Валютаның бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде көрсетілген бағамдар сатып алушы мен сатушы тараптағы айырбастау пункттерінде қолданылады.
Астана
- Доллар: сатып алу – 479,97 теңге, сату – 486,97 теңге;
- Еуро: сатып алу – 553 теңге, сату – 563 теңге;
- Рубль: сатып алу – 5,8 теңге, сату – 6,2 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 483,1 теңге, сату – 485,32 теңге;
- Еуро: сатып алу – 555,44 теңге, сату – 560,83 теңге;
- Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6 теңге.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript