ТЖМ қар көшкінінің қаупі туралы ескертті
"Қазселденқорғау" мамандары көшкін қаупі бар учаскелерге тұрақты мониторинг жүргізіп жатыр. 378 жерүсті тексеру өткізіліп, 110 ескерту белгісі орнатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, ауа райының тұрақсыздығы мен қардың жиналуына байланысты қар көшкінінің өздігінен жүру қаупі сақталып отыр.
Көшкін қауіпті кезең басталғалы 66 қар көшкіні тіркеліп, қауіпсіздік мақсатында 99 профилактикалық түсіру жүргізілді.
"Алматының және Шығыс Қазақстан, Жетісу, Жамбыл, Түркістан және Алматы облыстарының таулы аймақтарында қауіп жоғары". Төтенше жағдайлар министрлігі
ТЖМ тұрғындарға тауға барудан және қарлы беткейлерге шығудан бас тартуды ескертті.
