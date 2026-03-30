#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзудың 7 мыңнан астам дерегі анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 09:51 Фото: Zakon.kz
Қоғамдық тәртіпті тиісті деңгейде қамтамасыз ету, көші-қон заңнамасын бұзудың алдын алу мақсатында республика көлемінде "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

Іс-шара барысында шетел азаматтары жасаған көші-қон заңнамасына қатысты 7 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды.

Атап айтсақ:

  • 4,1 мың шетел азаматы елде болу қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды;
  • 2,7 мың шетел азаматы заңсыз еңбек қызметін жүзеге асырғаны үшін жауапкершілікке тартылды;
  • 2,2 мың қазақстандық пен заңды тұлға шетелдіктер туралы полицияны уақытылы хабардар етпегені үшін жауапкершілікке тартылды;
  • 500-ден астам жұмыс беруші шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартылды.

Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 200 млн теңгеден асты. Көші-қон заңнамасын бұзған не Қазақстан Республикасында болу үшін негіздері жойылған 1,5 мың шетел азаматының елде болу мерзімі қысқартылды.

Көші-қон заңнамасын бұзушыларды елден шығару туралы 1,2 мың сот шешімі шығарылды. 121 шетел азаматы мәжбүрлі түрде елден шығарылды, оның ішінде 8-і деструктивті-радикалды ағым өкілдері. Елден шығарылған барлық шетел азаматына Қазақстан Республикасына 5 жыл мерзімге кіруге тыйым салынды.

24 қылмыстық іс қозғалды:

  • 9 қылмыстық іс – мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту бойынша;
  • 9 қылмыстық іс – заңсыз көші-қонды ұйымдастыру бойынша;
  • 6 қылмыстық іс – шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзу бойынша.

Жасалған құқық бұзушылықтарды талдау көрсеткендей, көп жағдайда шетел азаматтарының елде болу қағидаларын бұзуына Қазақстан азаматтарының өздері ықпал етеді, негізгі себеп – заңсыз әрі жылдам пайда табуға ұмтылу.

Мәселен, Шымкент қаласында, Алматы, Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарында шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану қағидаларын бірнеше рет бұзу деректері анықталды. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 395-бабы 1-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Осылайша, шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартатын заңды тұлғалар құқықтық жауапкершілікпен қатар, беделдік тәуекелдерге де ұшырайды, атап айтқанда серіктестер, инвесторлар, банктер тарапынан сенімнің төмендеуі, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жағымсыз пікірлер және өзге де салдарлар.

Сонымен қатар өңірлердің бірінде Қазақстан Республикасының азаматы жалған құжаттар арқылы шетел азаматтарын заңдастырған.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 394-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Іс-шара барысында іздеуде жүрген 22 шетел азаматы ұсталды.

Атап айтқанда, Алматы қаласында, Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл облыстарында көрші мемлекеттер іздестірген, әртүрлі қылмыстар жасаған шетел азаматтары ұсталды. Құқық қорғау органдары көші-қон заңнамасының бұзылуын алдын алу және анықтау бойынша жұмысты жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: