#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Салық есептілігін тапсыру мерзімі 31 наурызда аяқталады

сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 10:46 Фото: pexels
Қазақстанда 2026 жылғы 31 наурызда 2025 жылға арналған салық есептілігін тапсыру мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" ақпараттық жүйесі 2025 жылдың қорытындысы бойынша 2026 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей келесі салық есептілік нысандарын (СЕН) тапсыру қажет екенін еске салады:

  • 100.00, 110.00, 150.00, 180.00 нысандары – корпоративтік табыс салығы (КТС) бойынша декларациялар;
  • 220.00 нысаны – жеке табыс салығы (ЖТС) бойынша декларация;
  • 531.00 нысаны – заттай нысанда салық міндеттемесін орындау туралы декларация (есеп);
  • 540.00 нысаны – үстеме пайда салығы бойынша декларация;
  • 560.00 нысаны – тарихи шығындарды өтеу төлемі бойынша декларация;
  • 600.00 нысаны – жер қойнауын пайдалануға арналған баламалы салық бойынша декларация;
  • 700.00 нысаны – көлік құралдарына салынатын салық, жер салығы және мүлік салығы бойынша декларация;
  • 871.00 нысаны – жалдау (пайдалану) шарттарының тізілімі;
  • 912.00 нысаны – тіркелген шегерімді қолданатын арнайы салық режиміндегі салық төлеушілерге арналған декларация;
  • 920.00 нысаны – бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларация.

Сонымен қатар, 2025 жылдың 4-тоқсаны үшін:

101.04 нысаны – бейрезидент табысынан төлем көзінен ұсталатын КТС бойынша есеп ұсынылады.

Бұдан бөлек, жеке тұлғалар 2025 жылға арналған көлік құралдарына салынатын салықты 2026 жылғы 1 сәуірден кешіктірмей төлеуі тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда салық есептілігін тапсыру мерзімі 16 ақпанда аяқталады
15:22, 13 ақпан 2026
1 сәуірге дейін қандай салық есептілігін тапсыру керек
12:03, 28 наурыз 2025
Салық есептілігін тапсыру және төлемдерді төлеу мерзімі 20 қаңтарда аяқталады
14:27, 19 қаңтар 2026
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: