Қаржы

Салық төлеудің соңғы күні: 10 сәуірге дейін барлық төлемдер жасалуы тиіс

Қазақстанда 2026 жылғы 10 сәуірде 2025 жылға арналған салық декларациялары бойынша салықтарды төлеу мерзімі аяқталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Параграф" ақпараттық жүйесі еске салады, 10 сәуірге дейін 2025 жылға арналған салық есептілігі бойынша келесі салықтар мен төлемдерді төлеу қажет:

  • Кіріс салығы (КПН), соңғы есеп
  • Жеке табыс салығы (ЖТС), көзделген табыстардан алынбайтын жеке тұлғалардың соңғы есебі
  • Шетелдік резидент емес заңды тұлғаның табысынан ұсталған Кіріс салығы (КПН)
  • Тарихи шығыстарды өтеу бойынша төлем
  • Артық табыс салығы
  • Минералды ресурстарды пайдалану бойынша баламалы салық
  • Көлік құралдары салығы
  • Жер салығы, соңғы есеп
  • Мүлік салығы, соңғы есеп

Сонымен қатар, 2025 жылдың 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейінгі кезең үшін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге арналған біріккен жер салығын және беткі су көздерін пайдалану үшін төлемдерді төлеу қажет.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
ЖІӨ-нің 1%-ы: Қорғаныс министрлігінің артқан шығындары қайда жұмсалады
1 сәуірге дейін қандай салық есептілігін тапсыру керек
Қазақстанда салық есептілігі мен кейбір салықтарды төлеу мерзімі 20 қарашада аяқталады
