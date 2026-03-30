ШҚО-да жол апатынан қаршадай бала көз жұмды: айыпталушы бір жылға бас бостандығынан айырылды
Белгілі болғандай, Күршім аудандық полиция бөлімі кәмелетке толмаған жолаушының өліміне кінәлі деп танылған жол-құрылыс ұйымдарының бірінің 53 жастағы бас инженеріне қатысты қылмыстық істі тергеп-тексеруді аяқтады.
Тергеу барысында полицейлер күдіктінің жол үстіндегі үйілген топырақтардың көлік қозғалысына қауіп төндіргені белгілі болды. Алайда, ол "Жол жүрісі туралы" ҚР Заңының талаптарына қарамастан, ескерту жол белгілерінің орнатылуын қамтамасыз етпеген.
"Осы салғырттықтың салдарынан 2025 жылғы 31 қазанда "Күршім–Қалжыр–Ақсуат" тасжолының 37-шақырымында ауданның 37 жастағы тұрғыны жол үстіндегі үйілген топыраққа соғылған. Жол-көлік оқиғасының нәтижесінде оның 2019 жылы туған кішкентай ұлы оқиға орнында көз жұмған, ал 2017 жылы туған қызы түрлі жарақаттар алған,- делінген ақпаратта.
Сот инженерді "Көлікте қолданылатын қағидаларды бұзу" бабының үшінші бөлігі – абайсызда адам өліміне әкеп соққан әрекет бойынша кінәлі деп таныды. Оған бас бостандығынан айыру және бір жыл мерзімге жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан айыру жазасы тағайындалды.
