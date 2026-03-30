#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

ШҚО-да жол апатынан қаршадай бала көз жұмды: айыпталушы бір жылға бас бостандығынан айырылды

30.03.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысында жол апатынан 6 жасар баланың қаза болуына байланысты іске сот үкімі шықты. Бұл туралы 2026 жылғы 29 наурызда өңірлік ПД баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, Күршім аудандық полиция бөлімі кәмелетке толмаған жолаушының өліміне кінәлі деп танылған жол-құрылыс ұйымдарының бірінің 53 жастағы бас инженеріне қатысты қылмыстық істі тергеп-тексеруді аяқтады.

Тергеу барысында полицейлер күдіктінің жол үстіндегі үйілген топырақтардың көлік қозғалысына қауіп төндіргені белгілі болды. Алайда, ол "Жол жүрісі туралы" ҚР Заңының талаптарына қарамастан, ескерту жол белгілерінің орнатылуын қамтамасыз етпеген.

"Осы салғырттықтың салдарынан 2025 жылғы 31 қазанда "Күршім–Қалжыр–Ақсуат" тасжолының 37-шақырымында ауданның 37 жастағы тұрғыны жол үстіндегі үйілген топыраққа соғылған. Жол-көлік оқиғасының нәтижесінде оның 2019 жылы туған кішкентай ұлы оқиға орнында көз жұмған, ал 2017 жылы туған қызы түрлі жарақаттар алған,- делінген ақпаратта.

Сот инженерді "Көлікте қолданылатын қағидаларды бұзу" бабының үшінші бөлігі – абайсызда адам өліміне әкеп соққан әрекет бойынша кінәлі деп таныды. Оған бас бостандығынан айыру және бір жыл мерзімге жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан айыру жазасы тағайындалды.

Бұған дейін ІІМ алаяқтық жасағаны үшін іздеуде жүрген ерлі-зайыптыларды ұстағанын жазғанбыз.

Шіркеуде Никол Пашинянға шабуыл жасамақ болғандардың әрекеті видеоға түсіп қалды
13:35, Бүгін
Шіркеуде Никол Пашинянға шабуыл жасамақ болғандардың әрекеті видеоға түсіп қалды
СҚО-да өз қызын зорлады деп күдікке ілінген ер адам өмір бойына бас бостандығынан айырылды
18:52, 24 ақпан 2025
СҚО-да өз қызын зорлады деп күдікке ілінген ер адам өмір бойына бас бостандығынан айырылды
Павлодарда жол апатынан бір адам көз жұмды
15:57, 01 сәуір 2023
Павлодарда жол апатынан бір адам көз жұмды
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
