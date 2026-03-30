Қоғам

Қазақстанда адал емес су пайдаланушылардың дерекқоры жасақталуда

Орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водные ресурсы, водопотребление, вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 14:14 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында жер асты суларын пайдалану саласында заңдылықты қамтамасыз ету және оларды рұқсатсыз өндірудің алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, 2026 жылғы ақпанда су айналымын заңсыз пайдалануды тоқтатуға бағытталған Жол картасы бекітілген.

"Жол картасы аясында өңірлер мен салалар бойынша су теңгерімін талдау, су ресурстарын заңсыз пайдалану тәуекелі жоғары топтарды анықтау, есептік деректерді салыстыру, есепке алу құралдарымен жабдықталу деңгейін бағалау, су шаруашылығы нысандарының жай-күйін және бақылау тәжірибесін зерделеу бойынша талдамалық жұмыстар басталды. Сонымен қатар, адал емес су пайдаланушылардың дерекқоры қалыптастырылуда", – делінген жауапта.

Премьер-министрдің сөзінше, цифрландыру мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. Қазіргі таңда су пайдаланушылармен өзара іс-қимылды автоматтандыруға арналған бірыңғай цифрлық платформа әзірленіп жатыр. Бұл жүйе келісімшарттарды онлайн жасау мүмкіндігін де қамтиды.

Сонымен қатар, бассейндік инспекциялар тарапынан бақылау күшейтіліп, түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстан гидрогеологиялық қызметті жабдықтау үшін Ислам даму банкінен қаржы тартатыны хабарланған болатын.

Оқи отырыңыз
Қазақстан гидрогеологиялық қызметті дамыту үшін Ислам даму банкінен қарыз алады
15:38, Бүгін
Қазақстан гидрогеологиялық қызметті дамыту үшін Ислам даму банкінен қарыз алады
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
12:54, 13 қараша 2025
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
Қазақстанда 27 дәрі-дәрмекке арналған ингредиенттер өндірілетін болады
15:07, 09 қаңтар 2026
Қазақстанда 27 дәрі-дәрмекке арналған ингредиенттер өндірілетін болады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
