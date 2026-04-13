#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда ядролық медицинаны дамытуға ондаған миллиард теңге бөлінеді

Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында ядролық медицинаны дамыту жоспарларын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 14:54
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында ядролық медицинаны дамыту жоспарларын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның мәліметінше, қазіргі уақытта елімізде радиофармацевтикалық препараттар өндіретін 5 өндірістік алаң, 24 құрылғымен жабдықталған 12 ядролық медицина орталығы және 23 белсенді палата жұмыс істейді.

"Онкологиялық көмектің маңыздылығын ескере отырып, диагностикалық мүмкіндіктерді арттыру бойынша шаралар қабылдануда. Инфрақұрылым кеңейген сайын зерттеу көлемі де ұлғаяды", – делінген жауапта.

Атап айтқанда, мынадай көрсеткіштер жоспарланған:

  • 2026 жылы – 68 мыңға дейін зерттеу, 18,8 млрд теңге;
  • 2027 жылы – 73 мыңға дейін зерттеу, 20,1 млрд теңге;
  • 2028 жылы – 134 мыңға дейін зерттеу, 37 млрд теңге.

Сонымен қатар, жаңа радиофармацевтикалық препараттарды қолдана отырып жүргізілетін диагностикалық зерттеулерге тарифтерді бекіту жұмыстары жүргізілуде.

Премьер-министрдің айтуынша, ядролық медицина қызметін жетілдіру мақсатында 2026–2031 жылдарға арналған арнайы Жол картасы бекітілген. Құжат аясында инфрақұрылымды дамыту, радиофармацевтикалық өндірісті кеңейту, заманауи диагностикалық технологияларды енгізу және кадрлық әлеуетті нығайту сияқты кешенді шаралар қарастырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда томотерапия тарифтері өзгереді
15:11, Бүгін
Қазақстанда томотерапия тарифтері өзгереді
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
13:55, 07 қараша 2025
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
12:54, 13 қараша 2025
Қазақстанда шамамен 2,5 мың аталым дәрі-дәрмек өндіріледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: