Қазақстанда көру қабілеті бұзылған балаларды оқытуға 870 миллион теңгеден астам қаржы бөлінеді
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов депутаттық сауалға берген жауабында көру қабілеті бұзылған балаларды әдістемелік қамтамасыз етуге бөлінетін қаржы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның мәліметінше, бұл бағыттағы қаржыландыру 2027 жылы ұлғайтылатын болады.
"2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджетте көру қабілеті бұзылған балаларды әдістемелік қамтамасыз етуге 879 миллион теңге қарастырылған. Оның ішінде 2026 жылы – 284 миллион теңге, 2027 жылы – 305 миллион теңге, 2028 жылы – 288 миллион теңге бөлінеді", – делінген жауапта.
Қазіргі уақытта көру қабілеті бұзылған балаларға арналған шамамен 200 оқулық пен оқу-әдістемелік кешен бар. Оның 98-і Брайль қарпімен, ал 101-і ірі қаріппен дайындалған.
"Қазір 34 оқулық бекіту кезеңінде, 39 оқулық сараптамадан өтіп жатыр, ал 36 оқулық әзірлену үстінде. Сонымен қатар 2027-2029 жылдарға көру қабілеті бұзылған балаларға арналған 109 оқулықты әзірлеуге 1 миллиард теңге қарастырылған", – деді Бектенов.
Бұған дейін 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімдері бекітілгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript