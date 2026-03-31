#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Қоғам

Ғылым мен цифрландыруды қаржыландыру жаңа механизм бойынша жүзеге асырылады

31.03.2026 13:43
2026 жылғы 31 наурызда Үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев ғылым мен цифрландыруды қалай қаржыландыру жоспарланып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаслан Мадиев жаңартылған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ҒЗТКЖ) мен цифрландыруды қаржыландыру механизмінің дайын екенін жеткізді.


"Қаржы мынадай түрде бөлінеді: 0,5% – Astana Hub арқылы цифрландыруға; 0,5% – ғылым мен жоғары білім министрлігінің механизмдері арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдауға. Қазіргі уақытта тиісті заңнамалық түзетулер енгізу жұмыстары жүргізілуде", – деді министр.

Министрдің айтуынша, барлық процестердің ашықтығы Ұлттық инновациялық жүйенің Біріккен терезесі арқылы онлайн режимінде қамтамасыз етіледі.

Алдағы уақытта мониторинг тиімділігін арттыру және ашық бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында жасанды интеллект құралдары қолдану жоспарланып отыр.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Жаслан Мадиев Қазақстанда автопилоттық технологияларды дамыту жоспары туралы мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанадағы EXPO алаңы технологиялық кластерге айналады
14:35, Бүгін
Астанадағы EXPO алаңы технологиялық кластерге айналады
Қазақстанда интернет 90%-дан астам ауылға жетеді
11:10, 10 ақпан 2026
Қазақстанда интернет 90%-дан астам ауылға жетеді
Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
14:14, 10 ақпан 2026
Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Бүгін
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
16:08, Бүгін
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
Арман Царукян был "шокирован" поражением экс-чемпиона UFC
15:57, Бүгін
Арман Царукян был "шокирован" поражением экс-чемпиона UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: