Қоғам

Қазақстанда оқу ақысы мен шәкіртақы қалай өзгереді

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 16:03 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 31 наурызда өткен Үкімет брифингінде Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Қазақстанда оқу ақысының күрт өсуіне жол берілмейтінін, ал шәкіртақыны қайтадан арттыру мәселесі қарастырылып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер студенттердің шәкіртақысы өседі ме, әлде бұрынғыдай күнкөріске жетпейтін деңгейде қала ма деген сұрақ қойды.

"Соңғы бес жыл ішінде шәкіртақылар кезең-кезеңімен жыл сайын 20–25%-ға өсіріліп отыр. Нәтижесінде жалпы көлемі шамамен 100%-ға артқан. 2025 жылы бұл бағдарлама аяқталған. Қазіргі таңда Үкіметпен бірге шәкіртақыны жыл сайын қайтадан өсіру үшін жаңа бағдарламаны іске қосу мүмкіндігі қарастырылуда. Әсіресе ең жоғары өсім докторанттарға тиесілі. Бүгінде PhD докторанттарының ай сайынғы алатыны шамамен 254 мың теңгеге жеткен. Сонымен қатар педагогикалық мамандықтар бойынша да айтарлықтай ұлғайтылған",- деп атап өтті ол.

Министр 10% көлемінде қосымша өсім бола ма деген сұраққа, бұған дейін шәкіртақылар едәуір көтерілгенін атап өтті: бакалаврлар үшін – шамамен 20%; магистранттар мен PhD докторанттар үшін – 20-25%.

Оның сөзінше, бес жылдық өсім кезеңі аяқталды. Қазір жаңа бес жылдық кезеңді бастау мәселесі қаралып жатыр, бірақ нақты шешім әлі қабылданған жоқ.

Минималды шәкіртақы көлемі (педагогикалық мамандықтарға берілетін үстемақыларды есептемегенде) шамамен 55 мың теңгені құрайды.

Сондай-ақ журналистер қосылған құн салығы (ҚҚС) өзгергеннен кейін оқу ақысы өсу мүмкіндігін сұрады.

Министрдің айтуынша, оқу ақысы мемлекет тарапынан реттеледі. Мемлекеттік университеттерде бағаның күрт өсуіне жол берілмейді. Университеттерге тек инфляция деңгейіне байланысты аздаған түзету жасауға рұқсат етіледі – шамамен 10%-ға дейін (кей жағдайларда 10–15%-дан аспайды). Биыл да осы саясат сақталады: министрлік барлық жоғары оқу орындарымен келіссөз жүргізіп, оқу ақысының негізсіз қымбаттауына жол бермейді.

Бұған дейін Қазақстанда 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімі өзгертілгенін жазғанбыз.

Министр "Болашақ" төлемдерін арттыру қажет екенін айтты
Қазақстанда ғылымды қаржыландыру тетіктері кеңейтіледі
Қазақстандағы шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдары талапкерлерді қалай іріктейтін болады
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
