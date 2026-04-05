Қоғам

Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 5 сәуір

Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 5 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінде валюта бағамдары мынадай:

АҚШ доллары – 470,40 теңге; еуро – 545,68 теңге; рубль – 5,89 теңге; Қытай юані – 68,38 теңге.

Айта кетейік, шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Көрсетілген мәндер айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағаларын білдіреді.

Астана

АҚШ доллары: сатып алу – 467 теңге, сату – 474 теңге;

Еуро: сатып алу – 539 теңге, сату – 549 теңге;

Рубль: сатып алу – 5,84 теңге, сату – 6,15 теңге.

Алматы

АҚШ доллары: сатып алу – 468,69 теңге, сату – 471,15 теңге;

Еуро: сатып алу – 540,46 теңге, сату – 545,9 теңге;

Рубль: сатып алу – 5,87 теңге, сату – 6 теңге.

Айдос Қали
