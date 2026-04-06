Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі жаңа заманауи дәрілер сатып алады

Фото: freepik
Денсаулық сақтау министрлігі біртұтас дистрибьютордан сатып алынатын дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдардың тізіміне түзетулер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізімге клиникалық тиімділігі дәлелденген заманауи дәрілер енгізіледі.

2026 жылғы 13 наурызда Денсаулық сақтау министрлігінің Формулярлық комиссиясы қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер мен дәлелді медицина принциптеріне сәйкес сатып алу тізімін жетілдіру ұсыныстарын қарады. Жиналыс нәтижесі бойынша мынадай ұсыныстар қабылданды:

Жаңа заманауи препараттар енгізіледі:

  • Лорлатиниб – өкпе қатерлі ісігінің ұсақ жасушалы емес түрімен ауыратын пациенттерді емдеуге арналған. Препарат клиникалық тиімділігі дәлелденген және терапия нәтижесін жақсартады;
  • Анифролумаб – жүйелі қызыл жегімен ауыратын пациенттерді емдеуге арналған, бұл ауыр аутоиммундық аурулары бар науқастарға медициналық көмек көрсету мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Сонымен қатар, тізім жаңартылады:

  • Кризотиниб (капсула 200 мг және 250 мг) – 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап кезең-кезеңімен Лорлатинибке ауысу жоспарлануда;
  • Ципрофлоксацин (таблетка 750 мг) – баламалы нұсқалардың болуы ескеріліп, дозалау қайта қаралады.

Министрлік атап өткендей, ұсынылып отырған өзгерістер заманауи емдеу әдістерін енгізуге, науқастар үшін тиімді дәрілерді қолжетімді етуге, бюджеттік қаражатты рационалды пайдалануға және біртұтас дистрибьютордан сатып алынатын дәрілер тізімін жетілдіруге бағытталған.

Жобалық бұйрық "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" сайтында 2026 жылғы 20 сәуірге дейін жарияланып, қоғамдық талқылауға шығарылды.

