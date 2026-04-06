Елордада жүк көліктеріне бақылау күшейтілді
Іс-шара аясында патрульдік полицияның мамандандырылған батальоны жүк көліктеріне бақылауды күшейтті.
Әсіресе жүргізушілердің құқық бұзушылықтарды фото және бейнебақылау камералары мен салмақ өлшеу жүйелері арқылы тіркеуден жалтару мақсатында мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін әдейі алып тастау фактілеріне ерекше назар аударылуда.
Өткізілген іс-шаралар барысында екі құқық бұзушылық фактісі анықталды. Бірінші жағдайда 30 жастағы жүргізуші жүк көлігін мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерінсіз басқарған, сондай-ақ жолдың жүру бөлігінің ластануына жол берген. Жүргізуші жауапқа тартылды.
Екінші жағдайда 25 жастағы жүргізуші нөмірлік белгілерсіз көлік басқарумен қатар, көлік құралдарын басқару құқығынан бұрын айырылған күйде рөлге отырған. Сот шешімімен ол жасаған құқық бұзушылықтары үшін 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Көлік құралдары коммуналдық тұраққа қойылды. Анықталғандай, екі жүргізуші де автоматты бақылау жүйелері орнатылған учаскелерден өтер алдында жауапкершіліктен жалтару мақсатында мемлекеттік нөмірлік белгілерін әдейі алып тастаған.
Полиция жүргізушілерді заң талаптарын қатаң сақтауға және бақылау жүйелерін айналып өту әрекеттеріне бармауға шақырады. Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін әдейі алып тастау, сондай-ақ көлік жүргізу құқығынан айырылған кезеңде рөлге отыру — жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатер төндіретін өрескел құқық бұзушылықтар және қатаң жауапкершілікке әкеп соғады.
Ережелерді сақтау — бұл тек міндет қана емес, сонымен қатар өзіңіздің және айналаңыздағы адамдардың қауіпсіздігінің кепілі.