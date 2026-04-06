Қоғам

"КТК" телеарнасына жаңа бас директор тағайындалды

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 12:09 Фото: pexels
Бүгін, 2026 жылдың 6 сәуірінде, "КТК" телеарнасының жаңа бас директоры тағайындалғаны белгілі болды. Бұл қызметке Бек Кенжебай келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрын Бек Кенжебай "РТРК "Қазақстан" АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарған.

Бек Кенжебай медиа және аналитика саласында басқарушылық тәжірибесі бар. Әр жылдары ол ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында, сондай-ақ "Қазақстан", "Астана", "Алматы", "31 канал" телеарналарында жұмыс істеген.

Сонымен қатар, бұрынғы бас директор Элмира Джамилова өз қалауы бойынша қызметін аяқтап, "КТК" АҚ стратегиялық даму бойынша кеңесшісі ретінде жұмысын жалғастыратыны белгілі. Бұл ретте телеарнаның редакциялық және эфирлік саясатындағы сабақтастық сақталмақ.

Оқи отырыңыз
Қазақстанда қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді
12:49, Бүгін
Қазақстанда қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
19:50, 27 тамыз 2025
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
Жанжалдан кейін Атырау мұнай өңдеу зауытына жаңа бас директор тағайындалды
14:56, 02 сәуір 2024
Жанжалдан кейін Атырау мұнай өңдеу зауытына жаңа бас директор тағайындалды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
13:47, Бүгін
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
13:28, Бүгін
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
13:24, Бүгін
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
13:04, Бүгін
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
