"КТК" телеарнасына жаңа бас директор тағайындалды
Бүгін, 2026 жылдың 6 сәуірінде, "КТК" телеарнасының жаңа бас директоры тағайындалғаны белгілі болды. Бұл қызметке Бек Кенжебай келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұрын Бек Кенжебай "РТРК "Қазақстан" АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарған.
Бек Кенжебай медиа және аналитика саласында басқарушылық тәжірибесі бар. Әр жылдары ол ҚР Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында, сондай-ақ "Қазақстан", "Астана", "Алматы", "31 канал" телеарналарында жұмыс істеген.
Сонымен қатар, бұрынғы бас директор Элмира Джамилова өз қалауы бойынша қызметін аяқтап, "КТК" АҚ стратегиялық даму бойынша кеңесшісі ретінде жұмысын жалғастыратыны белгілі. Бұл ретте телеарнаның редакциялық және эфирлік саясатындағы сабақтастық сақталмақ.
